En una reciente dinámica de preguntas a través de sus redes sociales, Sofía Avendaño, ex participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló detalles de lo que fue su amistad con Karina García.

Precisamente una de estas preguntas estuvo enfocada en Karina García y la polémica que ambas vivieron en la semana que convivieron en La casa de los famosos Colombia, teniendo en cuenta que, se suponía que eran amigas.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño, recibió una pregunta, donde un usuario le preguntó por este tema que ha dado mucho de qué hablar.

Porque no superas a Karina? Si eran amigas al menos recuerde lo bueno y deje tanto el show.

En su respuesta, Sofía Avendaño fue clara al manifestar que, a pesar del corto tiempo que compartieron como amigas, su percepción sobre lo ocurrido es firme.

Aseguró que aun guarda los "momentos falsos" que, según ella, vivieron durante su corta amistad, y dejó en evidencia que lo sucedido en el reality dejó una huella significativa. Además, destacó que, a diferencia de lo que sintió por parte de Karina, no tiene intención de perjudicarla ni obstaculizar su permanencia en el reality.

La exparticipante expresó que espera que Karina pueda permanecer en el programa, asegurando que su participación sigue siendo una fuente de contenido para la audiencia.

Claro mira que guardo aún los momentos falsos vividos que me brindó, aunque solo haya un mes yo de verdad deseo que ella transforme todo y se quede que yo no soy como ella, apagar su sueño yo no la quiero sacar como ella lo hizo cuando también era mi sueño allí, ojalá se quede A final les da contenido