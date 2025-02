Shakira se prepara para lo que promete ser una de las giras más esperadas de los últimos tiempos. El 11 de febrero marcó el inicio de su nueva gira mundial, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, una propuesta que ha dejado a sus seguidores ansiosos por ver a la barranquillera brillar en el escenario.

¿Cuál fue el mensaje que Shakira compartió antes de iniciar su gira?

Desde su camerino, Shakira compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje que no tardó en emocionar a sus millones de seguidores. En él, la artista reveló cómo se siente en este momento tan especial:

“Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso”.

Shakira destacó los duros meses previos a la gira, donde dedicó interminables horas a ensayos. “Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida”, escribió la cantante.

Su esfuerzo, pasión y dedicación están reflejados en sus palabras, que muestran la importancia de esta gira en su carrera.

La barranquillera, que se ha caracterizado por su conexión profunda con sus fans, también dejó claro que para ella esta no será solo una presentación más. “Esta noche no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción”, expresó.

Para la cantante, la música es mucho más que entretenimiento; es un pacto, un lenguaje compartido con su manada, como ella misma lo describe.

¿Cuáles serán los países que Shakira visitará con su gira?

El tour arrancó en Brasil, pero Shakira recorrerá varias ciudades de Latinoamérica. Las fechas confirmadas para esta gira incluyen:

11 de febrero: Río de Janeiro, Brasil

13 de febrero: São Paulo, Brasil

16 de febrero: Lima, Perú

20 y 21 de febrero: Barranquilla, Colombia

23 de febrero: Medellín, Colombia

26 y 27 de febrero: Bogotá, Colombia

2 de marzo: Santiago de Chile, Chile

7 de marzo: Buenos Aires, Argentina

12 de marzo: Monterrey, México

16 de marzo: Guadalajara, México

19 de marzo: Ciudad de México, México

En esta gira, los fans tendrán la oportunidad de disfrutar tanto de los éxitos más recientes de Shakira como de los clásicos inolvidables que han quedado grabados en la memoria.