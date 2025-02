Shaira reveló que por poco logra debutar como actriz

La joven cantante Shaira sorprendió a sus cientos de seguidores con una inesperada revelación sobre su carrera profesional. Y es que la artista habría estado en negociaciones para participar en un proyecto televisivo en el que no solo debía actuar sino también cantar. Sin embargo, este gran sueño no logró concretarse.

Shaira reveló detalles sobre un proyecto televisivo que no resultó

Shaira reveló durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta oficial de Instagram que había sido tomada en cuenta para llevar a cabo un proyecto televisivo y aunque no reveló muchos detalles dejó claro que se trataba de un remake en el que no solo debía actuar sino también cantar. Sin embargo, por temas internos no logró concretar nada y todo quedó en el olvido.

“¿Te gustaría estar en algún proyecto en televisión?”, fue la pregunta que uno de sus seguidores realizó durante la dinámica, y a la que Shaira respondió: “sí, incluso hace poco me hicieron la propuesta para un remake donde no solo tenía que actuar, también cantar. Casi, casi la logramos, pero bueno, temas internos”.

Vale la pena destacar que Shaira no solo se desempeña como cantante, sino que también cuenta con un lujoso restaurante. De haber concretado el proyecto televisivo hubiese sumado una nueva faceta a su vida profesional.

Internautas reaccionan al posible proyecto televisivo de Shaira

Los seguidores de la cantante no tardaron en reaccionar ante la noticia, llenando los comentarios con mensajes de apoyo y sorpresa. ¿Qué hubiese significado para su carrera este giro inesperado? Aunque no se concretó, la noticia deja abierta la posibilidad de que Shaira pueda sorprendernos en el futuro con nuevos proyectos.

De esta manera, comentarios como: “¡Qué emoción! Me imagino a Shaira actuando y cantando en la misma serie, ¡sería un éxito rotundo!”, “Qué lástima que no se haya concretado! ¡Shaira es una artista increíble y seguro brillaría en la televisión también!”, “¡Ojalá se dé en el futuro! Shaira tiene el talento suficiente para hacerlo todo, sería un bombazo verla en la pantalla chica”, destacaron en la casilla de comentarios.