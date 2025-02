Sara Uribe le reveló a su hijo que tendría una “hermanita"

La reconocida presentadora y empresaria Sara Uribe sorprendió a su hijo Jacobo, fruto de su relación con el exfutbolista profesional Fredy Guarín, con una inesperada noticia que alcanzó a emocionar también a sus millones de seguidores en redes sociales. Y es que la talentosa mujer anunció que Jacobo tendría una nueva “hermanita”.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Uribe compartió una serie de videos y fotografías en los que enseñó la reacción de Jacobo cuando le comentó que su familia crecería ya que tendría una nueva hermanita. “Te tengo una sorpresa. Es que tengo que decirte algo super importante… Es que vas a tener una hermanita”.

Y es que, al escuchar la noticia, el menor no pudo ocultar su emoción y con incredulidad le preguntó a Sara si era en serio lo que le estaba diciendo. Sin embargo, lejos de lo que muchos de sus fanáticos pensaron, Sara Uribe se refería a una nueva mascota para su pequeño hijo: una perrita llamada Nutella. “Estoy, pero tragada”, comentó Sara al mostrar la foto de su nueva mascota.

Así reaccionaron los internautas al anuncio de Sara Uribe sobre la nueva integrante de su familia

Aunque muchos de sus seguidores pensaron que se trataba de un embarazo por parte de Sara Uribe, la realidad fue otra. La emoción del momento desató todo tipo de reacciones entre los internautas:

"Ay, creí que estaba embarazada, qué rápido me engañan", comentó alguien con humor. Otros, en cambio, se enfocaron en la ternura de su hijo Jacobo: "Ayyy no, Sara, ya te tocó darle una, con esa emoción… ¡qué ternura Jacobo!" y "Es hermoso Jacobo, tan tierno, dulce y como un viejito para su edad", resaltaron. Finalmente, la inocencia del pequeño no pasó desapercibida: "La inocencia de este bebé, por Dios", concluyó un seguidor.

Y es que, sin importar las expectativas iniciales, lo cierto es que la noticia de Sara Uribe no pasó desapercibida.