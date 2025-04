Luego del lamentable fallecimiento del papa Francisco en la mañana de este 21 de abril, se volvió viral un video del santo pontífice hablando sobre la muerte.

En entrevista para Infobae Argentina, el líder de la Iglesia Católica fue interrogado sobre si le temía a la muerte, a lo que habló sobre este hecho natural y confesó la petición que le hizo a Dios sobre su partida.

"No (le temo), sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo me preparé, cuando tuve que hacer la operación que era riesgosa, pero le pedí al señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte, el miedo es verla venir, así que verla venir para saber el fin", dijo.