Una de las parejas más habladas y comentadas dentro de la farándula nacional es la compuesta por los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara.

La pareja ha sido bastante comentada y hasta criticada desde que oficializaron su relación sentimental, esto por los pasados amorosos de cada uno, en especial la de Jessi uribe con Sandra Barrios.

Sin embargo, la pareja ha logrado hacerle frente a todas estas críticas hacia su relación y muestra de esto fue su matrimonio en 2022 en donde se juraron amor eterno.

Paola y Jessi son bastante activos en sus redes sociales donde comparten detalles de su vida privada y de su relación, contenido que encanta a sus seguidores.

Precisamente, la pareja ha sido tema de conversación luego que Paola Jara compartiera un video en el que revelaba cómo le contestaba a Jessi Uribe cuando le sacaba la 'piedra'.

En el audiovisual compartido por Paoala Jara se puede observar a la artista antioqueña sentada en el puesto de copiloto de un vehículo, el cual al parecer conduce Jessi Uribe.

La intérprete de 'Mala mujer' se muestra cantando con gran sentimiento una canción de despecho llamada La Tigra del Caserio de Yenifer Mora.

Al momento del coro la artista mira fijamente a la persona que va a su lado, quien se supone es Jessi Uribe y le dedica un fragmento de la canción.

Si crees que eres mi papá porque me case contigo estás más que confundido y no me esté regañando.