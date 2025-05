La influenciadora Ornella Sierra reapareció con su proyecto 'Cocinando por desparche' y habló sobre la polémica amorosa de la fue protagonista hace algunos meses.

La creadora de contenido fue foco de comentarios negativos de varios internautas luego de la relación que tuvo con el empresario Farid Pineda, donde fue tildada de haber intervenido en la relación pasada del joven con su exesposa.

La creadora de contenido confesó a sus miles de seguidores que dichas acusaciones la hicieron vivir momentos difíciles.

Asimismo, indicó lo mucho que le afectaron las críticas que recibió al respecto, pero que gracias a la ayuda profesional con que contó pudo sentirse mejor.

"En mi vida empezaron a pasar 1.500 cosas, ustedes saben, no salía de una funa para meterme en otra (...) ¿Cómo manejo ese tema? no lo manejé, en diciembre, enero y febrero la verdad me eché a la muert*, me tocó ir al psicólogo porque me estaban dando muy dur* por redes sociales y el consejo que me dio es que tengo una vida aparte de las redes y sí, la realidad de nosotros no es la que los otros creen que tenemos, entonces una faceta de tu vida no te define como persona", agregó.