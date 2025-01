El cantante de carranga Feizar Orjuela, ‘Heredero’, reveló diversos detalles de su vida y su carrera musical durante su paso por le programa matutino del Canal RCN, Buen día Colombia, pero fue un comentario del presentador Orlando Liñán el que se llevó toda la atención. Y es que Liñán habría mostrado su interés por realizar una colaboración en la que los géneros de la carranga y el vallenato fueran protagonistas.

Artículos relacionados Talento nacional Heredero insinuó que su éxito en la carranga no es una coincidencia

El comentario de Orlando Liñán a Heredero que emocionó a fans, ¿Habrá colaboración?

Durante un conversatorio que fue publicado por medio de la cuenta oficial de Instagram de Buen Día Colombia, Orlando Liñán indagó en diversos aspectos de la vida de Heredero y su carrera musical, finalizando con un inesperado comentario con el que habría insinuado la propuesta de una posible colaboración entre ambos artistas.

Y es que mientras el cantante se despedía de la audiencia ya gradecía por la entrevista y la exposición en televisión nacional, Liñán aprovechó para hacer una propuesta no oficial. “Gracias a usted, por todo lo que apoya al folklore colombiano, a muchos que, como sumercé, le echan ganas. La carranga va a llegar tan alto, no como necesita, sino como merece”, comentó Heredero.

Fue entonces cuando Liñán, conocido por su talento en el vallenato, lanzó un comentario que no tardó en captar la atención: “Y quién quita, una carranga con vallenato, ¿va pa’ esa o qué? Yo creo que sí”.

La respuesta de Heredero no se hizo esperar: “Debe sonar bonito, guarden por ahí eso”. Estas palabras dejaron entrever su apertura a una posible colaboración, una idea que emocionó a los fanáticos de ambos géneros musicales, quienes rápidamente compartieron su entusiasmo en redes sociales.



Fans de Heredero y Orlando Liñán se mostraron emocionados por posible colaboración musical

Los comentarios no se hicieron esperar, con seguidores de Heredero y Liñán celebrando la posibilidad de una fusión entre carranga y vallenato. “¡Sería increíble ver dos grandes del folklore colombiano juntos!”, comentó un usuario. Otro añadió: “Esto tiene que pasar, sería un éxito”. Aunque la propuesta aún no es oficial, los fanáticos no pierden la esperanza de que esta alianza musical se haga realidad.