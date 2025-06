Karol Samantha, prometida de la empresaria Epa Colombia, reveló a sus millones de fanáticos la razón por la que la joven no pudo recibir a Yina Calderón en la cárcel.

En cuanto Yina Calderón salió de La casa de los famosos Colombia tras haber quedado eliminada luego de obtener la menor votación por parte del público, se enteró de la condena que recibió su amiga Epa Colombia de cinco años en prisión por su caso con TransMilenio.

Una vez supo de la situación de la joven y se recuperó de su intervención de urgencia a causa de una sustancia que se inyectó años atrás decidió buscar la forma para poder visitar a Epa Colombia en la cárcel.

Yina Calderón reveló que a través de la lista que suelen hacer para las visitas no pudo hacerlo, pues estas se actualizan cada tres meses, por lo que, intentó hacerlo con una de sus páginas de chismes como medio de comunicación para entrevistarla.

Aunque le aprobaron dicha visita, el día en que iba a visitarla recibió un correo negándole la visita, algo que ella no se explicó, pues no supo qué pudo haber pasado.

Ante la inquietud se especuló que Epa Colombia le habría negado la entrada a Yina Calderón molesta por haber regalado la cadena de oro que ella le había obsequiado a la mexicana Manelyk González.

Sin embargo, Yina luego se mostró con la familia de Epa Colombia desmintiendo dichos rumores y reiterando su apoyo a la empresaria.

Karol Samantha activó la herramienta de preguntas en la cuenta de Instagram de Epa Colombia, la cual está administrando mientras se resuelve la situación legal de la empresaria.

Allí la cuestionaron al respecto, por lo que, ella decidió aclarar que Yina Calderón no pudo ingresar porque Epa Colombia se sentía muy mal debido al delicado estado de salud en el que se encuentra por las condiciones en que se encuentra.

"Dane no le negó la entrada a Yina, ella no tiene rencor contra nadie y menos en estos momentos (...) Desafortunadamente nadie sabe cómo vive en ese lugar, estaba muy mal de salud, su alimentación, sus mareos y el día que se iba a ver con Yina amaneció muy malita y no pudo salir a recibir a Yina, entonces dejen de especular cosas que no saben", explicó.