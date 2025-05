Luego de ser eliminados de La casa de los famosos Colombia, varios exparticipantes se reunieron para hablar con los fanáticos sobre sus experiencias dentro del reality. Sin embargo, Norma Nivia brilló por su ausencia y explicó si fue o no invitada a este evento.

Norma Nivia, actriz que participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló por medio de sus redes sociales si había sido o no invitada al reencuentro de los famosos que habían sido eliminados de la competencia en las últimas semanas.

Haciendo uso de sus redes sociales, la actriz manifestó que luego del reencuentro comenzó a recibir diversos mensajes alusivos a este momento en donde le preguntaban si no había sido invitada a lo que puso fin a las especulaciones.

Nivia explicó que sí había sido invitada, pero que por temas laborales le había quedado imposible asistir ya que ella vive en Bogotá y le tocaba desplazarse hasta Medellín, pues el evento se llevó a acabo en la casa de La Liendra.

“Sí, sí me invitó. Él me llamó, hablamos, pero tocaba ir ayer a Medellín, volver hoy y yo no pude porque tuve que trabajar ayer en la tarde y hoy tenía que hacer unas vueltas urgentes que solo hasta hoy podía hacer, entonces me quedó imposible”, manifestó.