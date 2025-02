El jurado de MasterChef Celebrity Colombia Nicolás de Zubiría y su esposa Daniela Vidal celebran este viernes 7 de febrero 10 años de casados. La encantadora mujer compartió en redes sociales una enternecedora publicación en la que contó cómo comenzó la historia de amor que dio como fruto a sus dos hijos: Sienna y Alessio.

Nicolás de Zubiría y Daniela Vidal: el amor que nació hace una década

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Daniela Vidal compartió un llamativo post en el que no solo compartió fotografías de su boda y diversos momentos significativos junto a Nicolás de Zubiría, sino que también reveló cómo fue ese primer acercamiento que los flechó para toda la vida.

Según comentó Vidal, su historia de amor inició un 27 de octubre durante una fiesta de Halloween hace aproximadamente 13 años; “después de esa fiesta, muchos nos fuimos a otra, y ahí Nico y yo nos volvimos a encontrar. Empezamos a hablar desde que llegamos hasta más o menos las 5 a.m.”, aseguró.

A raíz de esta conexión, Nicolás no dudó en pedirle su número de contacto, una jugada que lo ayudó a conquistar el corazón de Daniela, pues desde ese momento no hubo día en el que no conversaran y tras dos meses decidieron irse a vivir junto “¡y hoy estamos cumpliendo 10 años de casados!”.

Daniela Vidal dedicó un emotivo mensaje a Nicolás de Zubiría por su décimo aniversario

Además de compartir esta revelación que conmovió a los internautas, Daniela Vidal le expresó a Nicolás de Zubiría un sentido mensaje de agradecimiento. En sus palabras, resaltó la paz que el chef ha traído a su vida desde que se conocieron:

“Te amo amor mío @nicodezubiria. Gracias por haber llegado con esa calma que tanto necesitaba en mi vida”.

De esta manera, en 2025 no solo Nicolás de Zubiría celebrar 10 años de matrimonio, sino que también se cumplirán 10 años del reality de cocina MasterChef Celebrity, del que ha sido parte desde la primera temporada. Sin duda, un año que promete para el prestigioso jurado.