El actor surcoreano Kim Jong Suk falleció en circunstancias aún no esclarecidas. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado de prensa, luego de que su cuerpo fuera hallado sin vida donde vivía. Hoy, el mundo del cine asiático llora su partida, mientras sus fans siguen conmocionados.

Artículos relacionados Karina García Altafulla presentó a su ex Rochy con Karina García tras la final de La casa de los famosos

¿De qué murió el actor surcoreano Kim Jong Suk?

El joven actor, de 29 años, falleció el pasado 4 de junio de 2025, aunque la noticia se dio a conocer días después. Fue su familia quien, a través de las redes sociales, confirmó el lamentable hecho, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

En redes sociales, algunos fans especulan que su muerte estaría relacionada con una pelea que tuvo con algunos agentes oficiales, lo que lo llevó a cegar su vida sin una razón aparente.

La muerte de Kim Jong Suk dejó desconcertados a sus fans de Corea del Sur. (Foto: Freepik)

Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos por la hermana de Kim Jong Suk, quien aseguró que son completamente falsos y afirmó que presentará grabaciones que demostrarán que su hermano no estuvo involucrado en ninguna pelea, ni atentó contra su propia integridad.

A su vez, la hermana del joven, señaló que tomará medidas legales contra quienes persisten en difundir contenidos falsos o difamatorios sobre la muerte del modelo, manifestando que la prioridad era resguardar su memoria y evitar un daño mayor a su familia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Altafulla no solo ganó La casa de los famosos Colombia 2025: estos son los contratos que tiene

¿Qué han dicho las autoridades surcoreanas sobre la muerte de Kim Jong Suk?

Tras este lamentable suceso, las autoridades del país asiático no han revelado un informe oficial que aclara las causas precisas del fallecimiento. Por lo que la familia de Kim ha solicitado comprensión y ha manifestado su disposición a cooperar con las investigaciones en curso, y para ello decidió privatizar los perfiles sociales del actor.

Se espera que, en las próximas semanas, tanto los exámenes forenses como los informes policiales aporten claridad sobre los hechos que rodearon las últimas horas del actor.

Artículos relacionados BTS BTS confirma su regreso musical en el marco de su 11.º aniversario como boy band

¿Quién era Kim Jong Suk?

Kim era un joven modelo y actor surcoreano. En 2014 incursionó en el mundo del modelaje y su rostro se convirtió en la referencia de marcas como Burberry, Tiffany & Co. y DASHU.

De igual manera, se destacó por ser un actor reconocido en K-dramas como 'My roommate is a Gumiho' en 2021, y 'The Fabulous' en 2022.

También se caracterizó por participar en 2022 en el reality de citas 'The Skip Dating', donde con su carisma natural y su buen parecido lo volvieron una figura popular no solo en Corea del Sur, sino también en otras partes de Asia.

La despedida de Kim Jong Suk fue organizada de manera privada por su familia y sus restos descansan en el Maru Park Funeral Home, en Hanam, al suroeste de la capital surcoreana, mientras avanzan las investigaciones respectivas.