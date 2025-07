Melissa Gate defiende a su hijo y le responde a la hermana de Yina Calderón

La influenciadora Melissa Gatedefendió a su hijo de la polémica que protagonizó con Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón.

En entrevista con Cami Pulgarín, la influenciadora fue interrogada sobre dicha controversia, la cual se dio luego de que el joven asegurara que Juliana Calderón le habría pedido el WhatsApp y él no se lo habría querido dar, razón por la que la hermana de Yina Calderón criticó al joven señalando que nunca se involucraría con él.

La influenciadora le dedicó un mensaje a la joven y defendió a su hijo indicando que, aunque tiene 19 años de edad sigue siendo un niño, pues su crianza y educación ha sido muy diferente, por lo que, todavía es muy inocente es muchos aspectos.

"Para qué odiarla si ella es fea, Dios la odió primero (...) ojalá Dios te sane a ti porque yo con mis acciones he demostrado que soy una persona más culta y amorosas que ustedes que tanto hablan y profesan el amor de Dios. Mi Hijo es solo un niño, él tiene 19 años, pero a él lo criamos muy diferente, él no tiene la maldad que tienen ustedes porque él no creció en medio de nosotros", dijo.