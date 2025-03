Marlon Solórzano responde a Karina tras fuerte acusación

Marlon Solórzano se convirtió en el segundo eliminado por el público de La casa de los famosos Colombia, pero, pese a su corto paso por el reality, logró sentir atracción por Karina García, quien aún sigue en competencia. Aunque ambos prometieron esperarse, después de un mes su opinión cambió tras una fuerte acusación de la influenciadora en su contra, según afirmó Marlon en una reciente entrevista con Buen día, Colombia.

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia La Abuela reveló los millones que gana al mes por crear contenido tras La casa de los famosos 2025

¿Cuál fue la acusación que Karina García lanzó contra Marlon Solórzano en La casa de los famosos?

En una reciente dinámica con Los Lavaplatos, Karina García y La Abuela se enfrentaron en una batalla de improvisación, allí la mujer aseguró que la influenciadora tenía miedo porque Marlon Solórzano estaba afuera de La casa de los famosos Colombia viendo cada uno de sus pasos dentro del reality.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿En qué consiste el cine de La casa de los famosos Colombia 2025? Lo que se debe saber

Sin embargo, Karina aseguró que eso no era cierto ya que ella y Marlon ya no eran pareja, ya que luego de su eliminación la habría dejado mal ante Colombia. “No tengo miedo de nada, porque Marlon y yo no somos nada. Él me hizo quedar mal ante todo un país, diciendo, analizando, asegurando que lo decepcioné por ahí”, aseguró Karina.

: Karina lanza dura acusación y Marlon responde sin filtros. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Marlon Solórzano ante las acusaciones de Karina García en La casa de los famosos?

En entrevista con el programa matutino Buen día, Colombia, Marlon Solórzano se enteró de lo sucedido entre Karina y La Abuela, en donde la influenciadora aseguró que no tenían ningún tipo de relación, ya que la había hecho quedar mal. Ante esto, el creador de contenido manifestó que en ningún momento dijo nada malo de ella y que tras analizar su comportamiento prefería no “mendigar amor”.

“Ahora el malo soy yo. Me dejó… Ya he podido analizar mucho acerca de su comportamiento, entonces es algo muy marcado en ella. Después de ver todo lo que ella ha hecho, ¿ustedes la esperarían? Yo, por ejemplo, no. Uno no va a mendigar amor a nadie”.

De esta manera, Marlon Solórzano y Karina dejaron claro a los televidentes que ambos se encuentran solteros y no tienen ningún interés el uno por el otro.