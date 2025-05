La Dj Marcela Reyes protagonizó un nuevo altercado en redes sociales luego de haber tenido un inconveniente con una mujer afuera de un establecimiento.

La empresaria estuvo acompañada por varios de sus amigos apoyando a su amiga Yina Rose en una presentación en un establecimiento, donde los cautivó con su canto.

Sin embargo, la situación no terminó como esperaban, según dio a conocer Tatiana Murillo, conocida como la Barbie colombiana.

A través de su cuenta de Instagram compartió videos del inconveniente que tuvo Marcela Reyes con una de las asistentes al lugar, que cuestionó a los Djs que estaban poniendo solo música para ella, a lo que le respondió que ella no estaba pidiendo nada.

"Mi estrella es tan gigante, no tengo la culpa mi reina, yo nunca me acerqué al Dj a decirle qué me pusiera, pero si la música sonó y tú pensaste que estaba funcionado para mí esa es mi estrella mi amor", le dijo a la mujer.