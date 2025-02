La reconocida influencer y DJ de guaracha Marcela Reyes compartió con sus seguidores, a través de una dinámica de preguntas, detalles sobre su cercanía con DJ Exotic, el padre de su hijo.

Ante las dudas de sus seguidores sobre su relación con Exotic y su separación, Reyes reveló que su divorcio con B King ocurrió meses antes de que se acercara nuevamente al padre de su hijo y de que esto se convirtiera en tema de conversación en redes sociales.

La DJ detalló que su separación se concretó a mediados del año pasado, un proceso que describió como difícil de sobrellevar. Enfatizó que, para el momento en que su amistad con Exotic se hizo pública en noviembre, ya llevaba varios meses separada.

Lo que ustedes no saben es que a mediados del año pasado yo me separé, y lo de Exotic fue finalizando el año, fue exactamente en noviembre. Yo hace ratísimo estaba separada y lastimosamente me separé llena de dolor, no quería, me dio súper duro, solo Dios sabe de verdad los momentos tan duros que yo pasé con mi separación.