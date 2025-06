La empresaria y Dj Marcela Reyes opinó sobre el enfrentamiento que tendrán Andrea Valdiri y Yina Calderón en el evento que organizó el streaming Westcol 'Stream Fighters 4', donde se le medirán a dejar sus diferencias en el ring de boxeo a nivel profesional.

La exparticipante de 'Survivor, la Isla de los famosos' se pronunció sobre el versus que habrá entre las famosas, donde indicó que está muy emocionada de presenciar ese momento, además de detallar que debido a que es cercana a ambas ha tratado de hablarles bien a las dos de la otra para que puedan arreglar sus controversias, sin embargo, no ha tenido éxito al respecto.

"Me encanta, me fascina, yo quiero ver eso en vivo en directo, las dos me caen súper bien. He tratado de arreglar esa relación por todos los lados, no he podido, pero lo he intentado, ojalá que después de eso se puedan relajar", dijo.