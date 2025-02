¿Por qué Manuela Gómez ya no muestra a su hija en redes?

La reconocida influenciadora Manuela Gómez dejó a más de uno intrigado al tomar la repentina decisión de dejar de mostrar a su pequeña hija Samantha en redes sociales, luego de que hacerlo desde el primer día de nacimiento. Sin embargo, hace pocas horas reveló la razón detrás de su decisión.

Por medio de las redes sociales, Manuela Gómez realizó la popular dinámica de preguntas y respuestas para compartir un momento con sus seguidores. En medio de la interacción, alguien le preguntó por qué había decidido dejar de mostrar a su hija en redes sociales, ya que antes lo hacía con frecuencia.

Según explicó la también empresaria, tomó esta decisión porque prefiere esperar a que su hija crezca un poco más para compartir contenido más interesante sobre su desarrollo. Según contó, su idea es mostrar momentos como el inicio de sus clases de equitación, natación y karate.

“Estoy esperando un tiempito prudencial, que la bebé crezca un poquito más. Hay que meterla a clases de equitación, de natación, karate y todo obviamente hay que grabarlo para irles mostrando todo lo que está haciendo Samantha”, comentó.



Internautas reaccionaron a la razón por la que Manuela Gómez ya no muestra a su hija en redes

Las declaraciones de Manuela Gómez sobre por qué decidió dejar de mostrar a su hija en redes han generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos apoyan su postura, argumentando que es mejor proteger la privacidad de la menor, otros creen que, al final, seguirá compartiendo contenido con fines de exposición.

“Hace bien en esperar, los niños no tienen por qué estar en redes”, comentó un usuario, respaldando la decisión de la empresaria. Sin embargo, no todos piensan igual. “Antes no le molestaba mostrar todo, ahora dice que quiere privacidad… ¿hasta cuándo le durará?”, cuestionó otro seguidor.

Lo cierto es que Manuela Gómez disfruta compartir información sobre cómo está su pequeña hija, solo que ahora no lo hará exponiéndolo directamente a las redes sociales, al menos hasta que tenga una edad más adecuada.