La influenciadora mexicana Manelyk González reveló a sus millones de fanáticos por qué tuvo que ir al psiquiatra, entre otros detalles de su vida personal.

En entrevista en el podcast 'Vos Podés', la creadora de contenido se sinceró sobre algunos momentos difíciles que vivió en el pasado.

Según detalló estuvo un año en depresi*n, sin saber que lo estaba debido a la cantidad de críticas que recibía en redes sociales.

"Sin darme cuenta me estaba involucrando en este mundo banal de las redes sociales y empecé a hacer lo que la gente quería", señaló.

Explicó que hizo dietas para mejorar su apariencia tras los comentarios negativos sobre su físico o se sometió a diversos procedimientos para que dejaran de decir que se veía "vieja", entre otras cosas que se realizó para complacer a los internautas, provocando que su salud mental sufriera.

"Mi psicólogo me dijo necesitas terapia urgente, pero no conmigo, necesitas un psiquiatra y yo dije 'ya estoy loca' y eso se imagina uno por la falta de información y no es así para nada", contó.