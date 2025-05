El pasado martes 13 de mayo, los participantes vivieron una gala diferente al enfrentarse no solo a la prueba de presupuesto, sino también a una jornada de nominación. En ese contexto, Altafulla decidió darle puntos a Yina, asegurando que ella no respetaba a nadie. Horas más tarde, Merly Ome, mamá de la influenciadora, salió en su defensa.

¿Qué le dijo Altafulla a Yina Calderón durante la nominación de la doble eliminación en La casa de los famosos?

Durante la nominación, Andrés Altafulla decidió darle cuatro puntos a Yina Calderón argumentando que lo hacía por la forma en la que trataba a las personas y su falta de respeto hacia ellas. Sin embargo, lo que más causó impacto fue que aseguró que no le brindaba respeto ni siquiera a su propia mamá a raíz del mensaje que la influenciadora le envió a la mujer durante el Día de la Madre.

Altafulla nominó a Yina y su mamá no se quedó callada: esto fue lo que dijo. (Foto Canal RCN).

“Me pareces todo lo malo de esta casa, no solo de la casa sino también de la sociedad y toda Colombia lo puede notar claramente (…) no respetas ni siquiera a tu mamá; en el mensaje que mandaste en el Día de la Madre diciéndole que era una calienta h*evos. Entonces decirte que respetes a alguien ya es imposible. Siento que estarías mejor en tu casa”, mencionó el cantante.

¿Cómo reaccionó la mamá de Yina Calderón a las palabras de Altafulla en La casa de los famosos?

Horas después de la jornada de nominación en La casa de los famosos Colombia del pasado martes, Merly Ome, madre de Yina Calderón, se pronunció en redes sociales para defender a su hija de los comentarios hechos por Altafulla. Antes de referirse al tema, destacó que Yina es quien más contenido genera dentro del reality. "No sé si será porque es mi hija, pero la que da rating ahí es Yina. Hasta Melissa ya casi no da rating", comentó.

Sobre lo dicho por Altafulla, Merly justificó el trato que Yina le da dentro del programa, asegurando que todo se trata de una broma interna entre madre e hija. “También quiero decirles que Yina me dice ‘c*lienta huevos’ por recocha. Yo no le paro bolas. Ella siempre me lo ha dicho, entonces no se enojen”,expresó, restándole importancia a la polémica.