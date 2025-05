Emiro Navarro es el único participante de La casa de los famosos Colombia 2025 que no ha estado en placa de eliminación. El influencer costeño es apoyado por su mamá, la señora Fabiola, quien apareció en un video donde hizo memoria de cuando su hijo le prometió comprarle una casa.

En La casa de los famosos Colombia, Emiro ha dicho que su mamá es lo más especial que tiene. Una vez en el cuarto de maquillaje, el creador de contenido costeño reveló que la señora Fabiola trabajaba mucho para poderle dar todo, así que ahora a él le corresponde la responsabilidad de cuidarla.

Pues bien, a Emiro Navarro le comenzó a ir tan bien gracias a su personalidad y talento en redes sociales que logró cumplirle el sueño a la mujer que le dio la vida: comprarle una casa.

En una entrevista con la propuesta de podcast llamada 'De boca en boca', Fabiola no pudo evitar sentirse conmovida y llorar al recordar el día que Emiro Navarro le prometió comprarle un lugar propio para vivir. Esto sucedió después de que la señora conoció que su hijo era influenciador.

"Me abrazó y me besó y recuerdo que me dijo: Te voy a regalar tu casa, no nos van a echar más de aquí y de ningún lado. Te voy a regalar una casa para que no tengas que recoger todos los meses e irnos, y lo cumplió", contó la mamá de Emiro Navarro.