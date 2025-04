Como parte de su gira ‘+Pretty +Dirty World Tour’, el cantante Maluma regresó a su natal Medellín para deleitar a cientos de oyentes que esperaban con ansias este reencuentro, pues así quedó registrado a través de las redes sociales de quienes tuvieron la posibilidad de asistir a su show Medallo en el mapa 2.0.

La romántica dedicatoria que Maluma hizo a Susana Gómez, su novia

En medio de la presentación que tuvo lugar en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, el artista no solo conectó a través de sus canciones con las miles de personas que se dieron cita en este lugar, sino también fue la oportunidad perfecta para demostrar, una vez más, el inmenso amor que siente hacia Susana Gómez, la mujer que, años atrás se robó su corazón y hoy le permite gozar de un hogar junto a su pequeña hija.

“Sin ti nada de esta m**** existiría, te amo con todo mi corazón, gracias por hacerme padre, tenemos una hija hermosa, París Londoño Gómez nacida en Medellín”, dijo el cantante con evidente emoción, frente a todos sus fanáticos mientras miraba a la joven desde el escenario.

Así mismo, el intérprete de ‘Borró Cassette’ y ‘Háwai’, no perdió la oportunidad para reiterarle a la arquitecta lo importante que es un su vida y la manera en la que su presencia llegó para mostrarle el verdadero significado de amar a alguien, “tú me hiciste creer en el amor yo que pensaba que esta m***** no existía”, señaló.

Maluma dedicó amorosas palabras a su novia Susana Gómez durante su concierto en Medellín

Dicho esto, el cantante colombiano también llamado el ‘Pretty Boy’, decidió bajar de la tarima para acercarse a Susana y darle un romántico beso, que, por supuesto, llamó emocionó y estremeció al público entero que fue testigo de este memorable momento.

Y es que, cabe mencionar, que esta no es la primera vez que el cantante antioqueño deja ver ante los ojos del mundo, lo mucho que ama a su pareja y lo feliz que se encuentra en este instante de su vida, en donde además de estar en un punto importante de su carrera, tiene el privilegio de haber conformado su propia familia.

Por ahora, Maluma se prepara para su próximo concierto en Bogotá, al que llegará este 03 de mayo para poner a cantar a los capitalinos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.