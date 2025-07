Luisa Fernanda W reveló por qué no planifica y si planea otro bebé

La influenciadora Luisa Fernanda W aclaró dos dudas muy puntuales a sus millones de fanáticos sobre su vida personal.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre si planificada o planeaba tener otro bebé, a lo que ella confesó que no planifica desde que quedó en embarazo de su primer hijo Máximo, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno.

Según explicó decidió no seguir haciéndolo por su bienestar y cuidar su salud, pues esto la estaba afectando.

"No planifico. Desde que nació mi primer bebé decidí dejar los métodos anticonceptivos porque la verdad me hacen mucho daño. Sé que eso implica un mayor riesgo de quedar embarazada, pero fue una decisión personal", dijo.

En cuanto a si planea tener otro bebé, indicó que, por ahora, no tiene una respuesta concreta sobre el tema, pues sí le gustaría, pero también sabe lo que eso implica, por lo que, en este momento no está en la búsqueda de volver a quedar embarazada.

"No sé si quiera tener otro hijo, tal vez sí, tal vez no. Desde que soy mamá siento un amor absoluto por los niños, pero también soy muy consiente de la gran responsabilidad que implica traer un hijo al mundo, así que por ahora no tengo una respuesta clara", agregó.