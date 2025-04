La influenciadora Luisa Fernanda W abrió su corazón recientemente en un video publicado en sus redes sociales en el que habló por primera vez de un trastorno que padece.

¿Cuál es el trastorno psicológico que Luisa Fernanda W reveló que padece?

La influenciadora publicó un video en el que habló detalladamente del trastorno psicológico que padece desde adolescente y con el que viene luchando en los últimos años.

Esto lo hizo a modo de celebración por cumplir dos años logrando afrontar ese trastorno para ser inspiración de otras mujeres y personas que puedan estar pasando por la misma situación.

“Hoy puedo decir que, hace por ahí 2 años, soy una mujer mucho más segura, que no me da miedo ser quién soy, sin importar lo que piensen los demás.

Luisa Fernanda W reveló que lleva varios años padeciendo el síndrome del impostor, motivo por el que ha tenido que batallar consigo misma para tener confianza y no dudar de sus logros.

Me ha tocado batallar mucho con eso del síndrome del impostor. Yo antes tenía mis momentos en los que no me lo creía del todo. Más aún, cuando pasé por una etapa de hate, donde me empecé a cuestionar por completo.

¿Cómo ha logrado superar Luisa Fernanda W el síndrome del impostor? Esto dijo

Luisa Fernanda W aseguró que, lleva muchos años trabajando para superar este trastorno, sin embargo, aunque ha tenido un gran progreso en ocasiones aseguró pasa por situaciones de inseguridad.

Lo que sucede es que antes sí era bien insegura, así no pareciera. No me sentía merecedora de las cosas que me pasaban.

Luisa W aseguró que, muchas veces en su profesión como creadora de contenido se cuestinoba si era capaz de cumplir con un contrato o pauta, hasta el punto de creer que no era la indicada.

Para intentar controlar y superar sus miedos, Luisa aseguró que tuvo una conversación consigo misma para poder llamarse la atención

"Oiga, usted tiene que confiar en usted, porque si no confías, no hay confianza".

Luisa W aseguró que ella siente que ese sídrome la empezó a atacar porque se considera una persona con estándares altos y que quiere tener todo perfecto.

Luisa Fernanda W dio tips para lograr superar el síndrome del impostor

Luisa Fernanda W les dio alguna serie de consejos a sus seguidores para poder superar ese temido síndrome del impostor.

La influenciadora aseguró que, como primer punto, es reconocer lo que se siente y saber que tener dudas es normal, pero hay que aprender a identificarlos y compartirlos con otras personas, ya que

Luisa W también aseguró que un factor clave es anotar la lista de logros por más pequeños que se consideren y verlos cuando empiecen las dudas en la cabeza.

Como dos últimos consejos, Luisa W les aseguró a sus seguidores que es importante aceptar que uno no se las sabe todas y que eso no lo hace menos que nadie. Además, los invitó a no compararse con otras personas.

Deja de compararte. Miren, cada persona tiene su propio ritmo, sus circunstancias y su camino. Uno estar comparándose solamente aumenta la inseguridad.

¿Qué es el síndrome del impostor, trastorno que padece Luisa Fernanda W?

El síndrome del impostor según expertos en salud es una especie de trastorno psicológico que provoca dudas e inseguridades en las personas, esto haciendo que sientan que no merecen sus logros y que en cualquier momento serán descubiertos por otra persona.

Aunque tenga éxitos y reconocimientos, piensa que todo fue por suerte o ayuda de otros, y no por su propio talento o esfuerzo.