Ya se conoció al primer eliminado de MasterChef Celebrity; se trató de Yesenia Valencia, quien, sin embargo, se marchó de la competencia de cocina de una forma muy inusual. Antes de que los jurados deliberaran los platos en el reto de eliminación, Yesenia anunció su decisión de renunciar.

¿Por qué renunció Yesenia Valencia a MasterChef Celebrity?

La actriz ya tenía claro su deseo de renunciar y por ende reveló la decisión antes de que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso decidieran su futuro, así como de los otros cocineros que estaban en riesgo de irse.

La determinación de Yesenia tomó por sorpresa a todos, pero posteriormente, en entrevista, Valencia explicó sus razones y aclaró lo que la llevó a querer dejar la cocina más famosa de Colombia.

Ya estaba empezando a afectarme el ejercicio competitivo. Empecé a ver un panorama en el que yo no me iba a sentir cómoda, en el que se iban a mover cosas que no simplemente era la cocina. Iba a tener que mover cosas de mí misma para poder estar en el juego y creo que eso sí es un desgaste emocional que yo no me voy a permitir”, explicó Yesenia.

Lo cierto es que la salida de la celebridad se asumió como una eliminación y así quedará para los libros de historia de la competencia.

¿Quiénes han sido los primeros eliminados en la historia de MasterChef Celebrity?

MasterChef Colombia cumple en este 2025 10 años y celebra su séptima temporada del formato Celebrity. Muchas estrellas han pasado por esta cocina, pero pocos recuerdan a esos que tuvieron que marcharse de primeras, tal y como le pasó a Yesenia Valencia.

La primera temporada de MasterChef Celebrity vio salir en primer lugar a Ana Victoria Beltrán, actriz de producciones como Tres Caínes, Enfermeras y A corazón abierto. El ganador de esa temporada fue Piter Albeiro.

En la segunda, el primero en salir fue Checo Acosta, hijo de Alci Acosta. El cantante se despidió pronto en un año en que Adriana Lucía se quedó con el triunfo definitivo.

Al año siguiente, la primera en decir adiós a la cocina más famosa fue Francy. La intérprete de ‘Si se fue, se fue’ y ‘Usted señor’ no pudo encantar con su sazón. Al final, la vencedora fue Carla Giraldo.

Francy fue la primera eliminada de MasterChef Celebrity en la temporada 3.

En la temporada siguiente, la cuarta, el ganador fue Ramiro Meneses, mientras que Natalia Ramírez había sido la primera eliminada.

Continuando con la quinta, el comediante Vargasvil tuvo fue el primero en marcharse de la competencia culinaria. La ganadora, en esa temporada, fue la actriz Carolina Acevedo.

Llegamos a la sexta y muchos aún tiene en la memoria el gran triunfo de Paola Rey tras superar en la final a Carolina Cuervo, Martina La Peligrosa y Vicky Berrío. En esa temporada, el primero en salir fue Camilo Sáenz.

Estamos ahora en la séptima temporada y las emociones apenas arrancan. Yesenia Valencia se convirtió en la primera eliminada y veremos día a día como se desarrolla la competencia en esta famosa cocina.