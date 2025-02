Lily Collins, la talentosa actriz británica-estadounidense, ha sorprendido a sus seguidores con un emocionante anuncio: ¡ahora es madre! La estrella de "Emily en París" compartió la noticia a través de sus redes sociales, publicando una tierna foto de su bebé recién nacida.

Sin embargo, la alegría del momento se ha visto empañada por una ola de críticas y especulaciones en torno a la forma en que Collins se convirtió en madre, ya que muchos consideran que no es una forma noble de tener hijos.

Lily Collins es blanco de críticas tras anunciar la llegada de su primera hija

En su publicación, Collins muestra a la bebé dormida con una manta que dice “Tove”, que es el nombre de la bebé, la imagen se acompaña de un emotivo mensaje de agradecimiento a la persona que hizo posible que ella y su esposo ahora viva una nueva experiencia, la cual los llena de amor.

No obstante, algunos usuarios en redes sociales han cuestionado la autenticidad de su maternidad, criticando la modalidad de tener hijos a través un vientre de alquiler. Estas acusaciones han generado un intenso debate en línea, con opiniones divididas entre quienes defienden el derecho de Collins a mantener su vida privada y quienes exigen transparencia sobre el proceso.

Ante la ola de comentarios negativos, es el esposo de la actriz, Charlie McDowell,manifestó un intenso mensaje a los fans de Collins, pidiendo respeto por su decisión, no juzgar sin conocer lo que significa ser padres y aceptar que no todos hacen familia de forma similar:

“Gracias por todos los mensajes amables y el cariño. Estamos encantados y muy agradecidos. Con respecto a los mensajes poco amables sobre la madre de alquiler y nuestro camino para tener un bebé, está bien no ser un experto en madres de alquiler. Está bien no saber por qué alguien podría necesitar un sustituto para tener un hijo. Está bien no saber las motivaciones de un sustituto, independientemente de lo que asumas.”

¿Quién es el esposo de la actriz Lily Collins?

En cuanto a su vida personal, Lily Collins ha encontrado estabilidad y felicidad junto a su esposo, el director de cine Charlie McDowell. La pareja se casó en una ceremonia íntima en septiembre de 2021, y desde entonces han compartido momentos especiales de su vida juntos a través de sus redes sociales. McDowell, conocido por su trabajo en películas como "The One I Love" y "The Discovery", ha sido un apoyo constante para Collins, y juntos han formado una familia que ahora se ve enriquecida con la llegada de su bebé.

Lily Collins se encuentra en un momento crucial de su vida, combinando la alegría de la maternidad con el éxito profesional y la estabilidad en su vida personal. A pesar de las críticas y especulaciones, la actriz continúa brillando tanto en la pantalla como en su vida diaria, demostrando que es posible equilibrar una carrera exitosa con una vida familiar plena.