La Segura alarmó a sus seguidores porque confesó que sufrió una reciente caída y, por obvias razones, eso fue relacionado con su avanzado embarazo.

A través de redes sociales, Natalia Segura, nombre de pila de la influenciadora caleña y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dio declaraciones a los internautas, quienes se preocuparon por el estado de la creadora de contenido y su bebé Lucca.

De hecho, La Segura aseguró que fue tanto el impacto que la preocupación hizo que familiares y amigos también se asustaran.

De acuerdo con la influencer, se cayó "feo" y eso sucedió mientras salía de un ascensor. Fue algo inesperado, pues lo que pasó es que se enredó con el pantalón y cayó de frente.

Luego de esto abordó el tema de su bebé y detalló que, por suerte, no pasó a mayores. Según la creadora de contenido caleña, gracias a Dios, la caída no afectó su estado de embarazo; inclusive, remarcó que su bebé ha estado inquieto, pero sí quedaron secuelas. Por lo tanto, Natalia expresó que está un poco adolorida.

"Estoy adolorida, me salvé... Yo hacía si no llorar, o sea, sabía que estaba adolorida por el golpe en el lado izquierdo (del vientre) , pero sabía que mi bebé estaba bien", relató La Segura.

Pese a que la influencer tenía claro que su bebé no había sufrido ningún percance, quienes se encontraban con ella en el instante se desesperaron. La creadora de contenido remarcó que sabía que Lucca se encontraba bien porque maniobró.

"Toda la parte izquierda de mi panza me duele horrible, porque yo alcancé a girarme; iba de frente con la panza y literal me giré porque lo primero que pensé fue no caer en la barriga. Me giré como que en elaire y amortigüe con un plástico... Pudo haber sido trágico, pero no lo fue y mi bebé está bien", finalizó La Segura y agregó que habló con su doctor.