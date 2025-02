Los fans y seguidores de Natalia Segura, más conocida como La Segura, están pendientes de todo lo que tiene que ver con su embarazo, pues en próximas semanas va a nacer el bebé de la influenciadora junto a su esposo Ignacio Baladán.

La Segura e Ignacio se están disfrutando al máximo la experiencia de ser padre primerizos. Aunque el embarazo los tomó por sorpresa, la felicidad que han demostrado sentir no tiene descripción.

Entonces, Natalia ha buscado permanecer activa en las redes sociales para contar el avance de su bebé que se va a llamar Lucca.

Días antes, La Segura preocupó porque sufrió un percance debido a que se cayó, pero por suerte el impacto no pasó a mayores y su bebé se encuentra en las mejores condiciones.

Pasados los días, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se comunicó con los internautas y habló del mecanismo de defensa que ella ha utilizado estando embarazada.

Según la influencer caleña, sucede que muchas mujeres no se sienten bellas cuando encuentran en estado de gestación, razón por la que ella decidió contrarrestar eso y busca mantenerse arreglada todos los días así no lo quiera.

"Muchas me dicen que no saben cómo hago para estar así, arreglarme y verme hermosa... Sí, yo siento que en el embarazo me he arreglado bastante, pero siento que es como un mecanismo de defensa", reveló La Segura.

Natalia ha buscado verse linda para combatir los momentos en los que, como madre, siente que no se ve bien, ya sea por los cambios físicos y demás factores que conlleva el hecho de estar en embarazo.

"Yo creo que el hecho de producirme en el embarazo, me hace sentir un poco mejor. En cuestiones sí, como de verme mejor, como de ay no sé. Tengo mis días que no me paso nada, que parezco mejor dicho, pero me gusta estar arregladita", confesó La Segura mientras se movilizaba en un carro.