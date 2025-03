La Segura: detalles de la fecha de nacimiento de su bebé

Natalia Segura, mejor conocida en redes como La Segura, reveló nuevos detalles de su embarazo que emocionaron a su fanaticada, incluyendo la fecha de nacimiento de su bebé, fruto de su relación con Ignacio Baladán, con quien está comprometida. La influenciadora fue sincera con sus seguidores sobre este tema, que tiene ansiosos a muchos.

La influenciadora Natalia Segura aprovechó un momento libre para compartir con sus seguidores por medio de las redes sociales, por lo que activó la herramienta de preguntas y respuestas para permitirles resolver todas sus dudas sobre su embarazo. Aunque la joven recibió un sinfín de interrogantes fue una en específico la que logró llamar la atención de los internautas, siendo esta la fecha de nacimiento de su primogénito a quien llamó Lucca.

Según comentó La Segura, aún no tenía clara la fecha exacta del nacimiento de su bebé, pero aseguró que faltaban pocas semanas ya que se encontraba en la semana 33, es decir, en el octavo mes. Incluso, la joven manifestó que aún no estaba segura en revelar este dato con sus fanáticos, pero no explicó el por qué.

“Lucca Baladán Segura nace… todavía no lo sé. Ya casi, o sea, en realidad, ya casi; falta poco. Prácticamente falta muy poquito, pero no me han dado fecha exacta y todavía no sé si les voy a decir la fecha exacta. Estoy indecisa, pero sí, ya casi. Estoy en la semana 33, pero no me pregunte por los meses, porque yo nunca pude con eso. Sé que voy en el octavo, pero no sé si atravesando, si empezando o terminando. Pero estoy ahí en las últimas semanas”.