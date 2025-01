La Segura compartió recientemente con sus millones de seguidores la alegría de estar a punto de concretar uno de los proyectos más significativos de su vida. Aunque no reveló los detalles específicos, anunció que está recibiendo hojas de vida, con la intención de que uno de sus seguidores pueda formar parte de este importante proyecto.

En sus declaraciones, explicó que la realización de esta iniciativa se había pospuesto en varias ocasiones debido a dificultades logísticas, especialmente la falta de tiempo para coincidir y permanecer en un lugar por un periodo prolongado

La creadora de contenido expresó su entusiasmo no solo por llevar a cabo este proyecto, sino también por la posibilidad de generar empleo. Destacó que esta nueva etapa tiene un propósito especial que va más allá de su carrera profesional, pues espera que sea una manera de retribuir el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su trayectoria.

Cada vez más cerca. Me complace decirles esto porque es mi proyecto de vida, el proyecto que más me ha costado en la vida sacar adelante… una cosa muy importante y de las más importantes para mi es poder generar empleo. Ustedes no tienen una idea, siento que mi proyecto tiene un propósito, es también devolverles un granito de arena de todo lo que me han dado.