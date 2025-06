En la reciente gira de medios de los finalistas de la Casa de los famosos Colombia, Melissa Gate protagonizó un inesperado momento luego de en medio de una entrevista, respondiera de forma contundente a una pregunta que le hizo un periodista respecto al triunfo de Andrés Altafulla, ganador de esta segunda temporada.

¿Cuál fue la reacción de Melissa Gate tras ser interrogada sobre Altafulla durante entrevista?

Y es que. en medio de la apretada agenda de Emiro Navarro, La Toxi Costeña y Melissa Gate, la segunda finalista no ocultó su molestia al ser interrogada por el “fenómeno que ha sido Altafulla”, pues de inmediato expresó su desagrado y no solo se negó a responder, sino también dejó claras las razones por las que no desea referirse de ninguna manera a su excompañero de competencia, pues dejó claro que no quiere prestarse para darle exposición a alguien “que se pegó de su fama” para llegar lejos.

Y es que, de acuerdo con la antioqueña, en vez de referirse al cantante, le sugirió a los conductores del programa radial, hacer preguntas relacionadas exclusivamente con ella, pues aseguró que ya tendrá un espacio con el ganador para hacerle todo tipo de preguntas.

"A mí me pueden preguntar por mi outfit, mis pelucas, las chimbas de zapatos que me cargo, las chimbas de tatuajes que tengo, este estilo tan particular, mi gran personalidad que les demostré en los 135 días allá encerrada, cuando fui All Stars, lo que fue para mí", expresó categóricamente la creadora de contenido, quien además recalcó que se siente "cansada" de que los medios de comunicación le pregunten los mismo.

¿Por qué Melissa Gate se negó a hablar de Altafulla en medio de una entrevista?

Así mismo, la mujer quedó en el segundo lugar en esta segunda edición, no tardó en llamarles la atención a los comunicadores, sobre el trabajo que realizan, pues, con evidente desagrado los invitó a “dejar la mediocridad”, así a como dejar de estar preguntando y “metiendo el dedo en la llaga”, pues concluyó sus palabras señalando que, tras cerrarse este ciclo, no está interesas en conocer qué sucede en la vida del artista.