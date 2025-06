La última función del cine de La casa de los famosos Colombia llegó a los hogares de millones de televidentes que, muy seguramente, se divirtieron al ver la recopilación de algunos de los momentos más graciosos que han protagonizado los participantes a lo largo de esta segunda temporada.

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, fue uno de los exparticipantes que hizo parte de esta última función, pues en varios momentos, se pudo apreciar en la pantalla mientras disfrutaba y hacía reir a sus compañeros con sus ocurrencias durante lo que fue su paso por la competencia junto a sus compañeros del equipo ‘Lavaplatos’.

Tras su aparición en este resumen de los momentos más virales de esta segunda temporada, el reconocido creador de contenido reaccionó en las últimas horas y se mostró emocionado de haber sido parte de esta proyección de lo que fue su participación en el programa.

“Tengo muchos mensajes de personas que me dicen que ayer hicieron una recopilación en el cine de la casa de los famosos, de los momentos mas graciosos de la casa y que salí mucho, la verdad no he podido ver, pero qué bacano que nos metan esas secciones, que nos recuerden como nos gustan, con el contenido de humor y de risa que dimos allá en la casa”, dijo el influenciador por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.