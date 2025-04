El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra se despidió de La casa de los famosos Colombia el pasado 20 de abril y tras su salida ha estado actualizándose de todo lo que pasó.

La Liendra tras su salida del reality del Canal RCN ha estado enterándose de diferentes sucesos que pasaron mientras estuvo inmerso en la competencia de convivencia.

Una de esos temas fue el de la filtración de una llamada suya con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano, mientras estaba en el reality.

Dicha llamada entre La Liendra y Marlon Solórzano generó bastante polémica por lo que se decía en ella y también por le hecho que el equipo del deportista la había publicado en sus redes sociales.

Esta polémica hizo que el equipo de Marlon saliera a aclarar lo sucedido y pidieran disculpas públicas. Asimismo, el mismo exparticipante se pronunció al respecto tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Ahora con la salida de La Liendra de La casa de los famosos Colombia, durante una entrevista con La Mega, al influenciador le preguntaron por esta conversación que se volvió viral.

Mauricio Gómez aseguró que ya lo habían puesto en contexto de lo de la llamada, más no había podido escucharla él mismo.

Yo la verdad el video no lo he podido ver, pero sí me pasaron el escrito de cada cosa que yo dije.