En la tarde del 18 de enero se confirmó oficialmente la participación de la creadora de contenido Aleyda Gaviria, mejor conocida como La Abuela en La casa de los famosos Colombia 2025.

La creadora de contenido se caracteriza en redes sociales por sus videos de humor en donde deja ver su personalidad sin filtros y pelos en la lengua.

En una reciente entrevista con la host digital de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra, La Abuela contó varios detalles de su vida y lo que planea hacer en el reality del Canal RCN.

La Abuela dejó claro que no se la va a dejar montar de nadie dentro de La casa de los famosos Colombia y que intentará hacer alianzas.

Por otra parte, La Abuela también confesó que su corazón está libre y que no cierra la posibilidad de conocer a alguien dentro del reality que le mueva el piso.

Mi corazón está desocupadito, toca ver qué cosa me resulta por allá.

En medio de esta entrevista con Ornella, La Abuela contó qué le molesta en las personas, asegurando que no le gusta la gente hipócrita, que hable mal de las personas y desordenada.

Asimismo, confesó que solo hay una persona que no le gustaría encontrarse dentro del reality, esta es la influenciadora y empresaria, Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia.

Yo no quiero ver a una persona porque me cae mal, donde la metan mejor, la Epa Colombia.

Según La Abuela, este sentimiento le nació luego de darse cuenta de algunos detalles en la personalidad de ella en un evento social.

Ella ignora la gente, no me gusta la gente así, yo me dí cuenta de eso en un evento.