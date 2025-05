Karina García no aguantó más. Hace pocas horas reapareció por medio de sus redes sociales para referirse al trato que está recibiendo Altafulla por parte de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia y aseguró estar llena de impotencia.

Con la competencia cada vez más cerrada, los participantes del Top 6 se están enfrentando a la semana de las últimas veces, es decir, por última vez vivirán las pruebas que venían realizándose semana tras semana para dar paso a una competencia cada vez más seria y tensionante.

Y es precisamente esto lo que ha ocasionado que la convivencia dentro de la afamada casa se vuelva cada vez más difícil.

Esto se vio reflejado no solo en los últimos días sino durante la prueba de salvación de este jueves 29 de mayo en donde Altafulla logró salir victorioso, desatando una serie de malestar en los demás participantes que lo califican de “ventajoso”.

A raíz de todos los sucesos que se han vivido dentro de La casa de los famosos Colombia entre Altafulla y varios participantes del Top 6, Karina García decidió romper el silencio y referirse a la situación, la cual la ha llenado de impotencia.

Según comentó la exparticipante del reality, los ataques que ha recibido Altafulla no son algo nuevo. Desde que iniciaron su relación, los participantes que no estaban de acuerdo con ella comenzaron a atacarlo a él también.

" Desde hace mucho tiempo a él lo vienen tratando mal, o sea, es que esto no es nuevo.”

Karina se mostró en desacuerdo con la forma en que otros participantes están llevando la competencia, aunque entiende que se encuentran en la recta final. Asimismo, confesó que sentía ganas de regresar a la casa para darle tranquilidad a Altafulla.

“En este momento es cuando está más fuerte porque están a punto de entrar a una final, pero siento que no es la manera. Me duele demasiado, me provoca meterme a esa casa a abrazarlo y decirle que todo va a estar bien”