Karina García regresó a La casa de los famosos Colombia en la noche del 3 de junio para ser la jefe de campaña de Altafulla para ayudarlo a llegar a la gran final del 9 de junio.

Karina García y Altafulla tuvieron un romántico reencuentro en La casa de los famosos Colombia tras la eliminación de la modelo antioqueña semanas atrás.

Desde su reencuentro, la modelo y el cantante no han perdido el tiempo para ponerse al día en temas de su relación y lo que han vivido ambos en los últimos días.

En medio de su conversación, Karina García aprovechó para preguntarle a Altafulla por la reciente visita de su mamá a La casa de los famosos Colombia.

Altafulla le reveló que durante la visita de su mamá había hablado con ella sobre la modelo y su relación con él, revelando que su mamá tenía opiniones divididas al respecto.

Altafulla le reveló a Karina García que su mamá se había molestado con la forma en que él y Karina García habían llevado su relación dentro del reality del Canal RCN.

A ella no le gustó nada lo que pasó entre los dos.

El cantante le confesó a Karina García que su mamá se había molestado porque él le había hecho una promesa antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia y era el de no meterse con ninguna mujer.

Ella me dijo que era lo único que me había recomendado antes de montarme al avión.

Altafulla también le confesó a Karina García que su mamá era un suegra complicada en el sentido que no aceptaba a cualquier mujer como la pareja de su hijo y que por eso con ella debía ser poco a poco..

Mi mama no acepta a nadie. Sí te aceptaría, pero es un proceso.

Karina García ante la confesión de Altafulla no dudó en expresarle su preocupación por conocer lo que pensaba su suegra de su relación.

Tanto así que, la modelo antioqueña le expresó que sentía que su mamá no la quería conocer y muchos menos hablar con ella, esto por su afirmación que no aceptaba a nadie en su familia.

Yo no creo que ella quiera hablar conmigo porque tú me dijiste que ella no aceptaba casi a nadie.