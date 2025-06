El pasado martes 3 de junio, los semifinalistas de La casa de los famosos Colombia tuvieron que diseñar sus logos junto a sus jefes de campaña y con asesoría profesional. Para esto, tres expertos visitaron la afamada casa, entre ellos Daniel Caballero, esposo de Martina, La Peligrosa, quien se llevó todas las miradas.

¿Quién es Daniel Caballero, el esposo de Martina, la peligrosa que se llevó las miradas en La casa de los famosos Colombia?

Daniel Caballero se encuentra casado con Martina La Peligrosa, exparticipante de la competencia de cocina MasterChef Celebrity y se desempeña como tatuador profesional por esta razón recibió una invitación a La casa de lo famosos Colombia para poder guiar a los semifinalistas en la creación de sus logos de campaña.

La casa de los famosos Colombia: esposo de Martina, la peligrosa acaparó miradas. (Foto Canal RCN).

Caballero y Martina aún no tienen hijos, pero han revelado en diversas ocasiones que no están cerrados a esta idea, aunque no la tengan planeada de manera clara. Lo cierto es que la pareja de famosos es hoy en día una de las uniones más sólidas que hay en la farándula nacional.

Daniel Caballero se llevó varios elogios de los televidentes tras su paso por La casa de los famosos Colombia

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia Daniel Coronel se llevó todas las miradas de los televidentes, quienes por medio de las redes sociales no pararon de referirse al tatuador con palabras bonitas.

Además, de mensajes con los que resaltaron su talento para crear los logos de los participantes de La casa de los famosos Colombia que tuvo a cargo.

Daniel Caballero registró su experiencia dentro de La casa de los famosos Colombia: esto dijo al respecto

Daniel Caballero decidió registrar su experiencia dentro de La casa de los famosos Colombia para posteriormente compartirla con sus seguidores a través de sus redes sociales oficiales.

En La casa de los famosos Colombia, el esposo de Martina, la peligrosa no pasó desapercibido. (Foto Canal RCN)

Según comentó, esta experiencia fue muy diferente a lo que está acostumbrado a realizar, pero a su vez fue muy divertida.

"Hoy me invitaro a La casa de los famosos Colombia. Fue una experiencia muy diferente, pero muy divertida. Me asignaron a dos de los participantes de la casa para diseñarles el logo de campaña”.

Daniel estuvo a cargo del logro de Altafulla y La Jesuu. Aseguró que ambos participantes tenían ideas claras de lo que querían ver reflejado en sus diseños por lo que al momento de crearlo sintió que todo fluyó de la mejor manera.

"Altafulla y La Jesuu quedaron muy contentos con el resultado final. Gracias a La casa de los famosos Colombia por esta invitación tan increíble".