La influenciadora Karina García respondió si existe la probabilidad de volver a ser amiga de la empresaria Yina Calderón luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

Las creadoras de contenido sostenían una gran amistad en La casa de los famosos Colombia debido a que se conocían y habían compartido en varias ocasiones antes de ingresar al reality.

Sin embargo, en las últimas semanas, las famosas protagonizaron varias diferencias provocando una rivalidad entre ellas.

Debido a los problemas que hubo entre ellas, la paisa fue interrogada si volvería a ser amiga de la empresaria, a lo que detalló que no la tendría de nuevo en su vida, aclarando que le desea que le vaya muy bien en su vida.

"Yo no soy rencorosa, pero yo siento que yo ya no podría llamar amiga a una persona que me hizo tantas cosas, o sea no, tengo que quererme, valorarme. Le deseo lo mejor, pero no, amistad con ella no", dijo en entrevista con el Sol.