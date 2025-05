Karina García sorprendió a los colombianos durante su paso por La casa de los famosos Colombia. Aunque su participación llegó a su fin tras ser eliminada de la competencia, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, y muchos se preguntan qué viene ahora para la reconocida influenciadora.

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, la reconocida creadora de contenido digital Karina García reveló cuáles son sus planes tras haber sido eliminada de La casa de los famosos Colombia

García aseguró que vivió un gran crecimiento personal durante su paso por el reality y que ahora está enfocada en cumplir uno de sus grandes sueños: convertirse en una reconocida presentadora de televisión.

Con esto, Karina dejó claro que esta experiencia fue solo el comienzo de una nueva etapa en su vida profesional. Con determinación y carisma, la influencer promete seguir dando de qué hablar, esta vez fuera de la casa y frente a las cámaras.

Pese a todas las experiencias vividas dentro de La casa de los famosos Colombia, Karina García aseguró que el mundo de los realities le gustó y no descarta volver a participar en un programa de este tipo.

“Obviamente quiero cumplir mi sueño: quiero presentar, quiero actuar. Me encanta la televisión, me encanta todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento y bueno, ¿otro reality? ¿Por qué no? Claro, me encantaría”, expresó con entusiasmo.