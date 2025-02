La influencer caleña Karen Sevillano entró a La casa de los famosos Colombia 2025. Con su personalidad y todo el sabor, la ganadora de la primera temporada del reality intentó llevar el ambiente en paz, pero resulta que Yina Calderón se entrometió.

Entre Yina Calderón y Karen Sevillano no hay afinidad o, al menos, eso es lo que cada uno ha demostrado en redes sociales. No obstante, saben que al ser parte de La casa de los famosos, hay obligaciones que deben cumplir.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Pese a lo dicho, como la caleña pisó el reality, todo parece indicar que a la empresaria de fajas no le gustó y eso hizo que no pasara mucho tiempo para que empezaran a discutir. A su manera, se fueron diciendo una que otras cosas, pero resulta que Sevillano presentó el After, ya que ahora es conductora de esa propuesta, y Calderón no quiso participar.

¿Por qué Yina Calderón y Karen Sevillano no se la llevan bien?

Los internautas se preguntan cuál es la razón por la que Yina y Karen no tienen compatibilidad; esto viene de tiempo antes de la segunda temporada del reality en vivo.

Hay un tema que a Yina la persigue: la polémica. La empresaria de fajas se caracteriza por criticar y no le importa la persona que sea, de modo que entre ellas estaba Karen Sevillano y su participación en La casa de los famosos Colombia.

Meses atrás, Yina se fue en contra de Karen mientras ella estaba en el reality del Canal RCN; por un lado, la exprotagonista de novela prefería el team 'Galáctico' y le apostaba a la actriz Martha Isabel Bolaños; por el otro, no dudó en tachar la actitud de Sevillano.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Marlon queda en shock al ver comprometedor video de Karina y Mateo en La casa de los famosos 2025

Entonces, cuando se acabó la primera temporada del formato de convivencia, Yina arremetió de nuevo con Karen e incluso, en su momento, no quería que se llevara el premio. Después de esto, ya estando la caleña en el exterior, empezaron las pullas, aunque con mayor predominancia por parte de la empresaria.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Karen Sevillano, días antes de La casa de los famosos Colombia 2025?

Este año 2025 se supo que Yina iba para La casa de los famosos y Karen presentaría el After, lo que significaba que tenían que verse los rostros en el lanzamiento a medios de la producción de Canal RCN. Las dos quedaron en la misma mesa y Calderón expresó en sus redes sociales que saludó a Sevillano, pero ella la ignoró por todo el tema del pasado.

Artículos relacionados Karina García Marilyn Oquendo entró a La casa de los famosos y le dijo todo a Karina García: "Eres una mujer desleal"

En dicha ocasión, Calderón remarcó que entendía a Sevillano porque era consciente de que la ha criticado y no podía ser "hipócrita". Después, cada una tomó su camino hasta que Karen entró al reality como visitante y quedó claro: no se la llevan bien.

Con todo lo dicho, ahora hay nuevas preguntas, como, por ejemplo, si Yina Calderón va a estar en el After cuando salga de La casa de los famosos Colombia, además de que muchos le están pidiendo que divida el tema personal de lo profesional.



¡La casa de los famosos Colombia gratis, descargando aquí la app de Canal RCN!