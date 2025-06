La presentadora Karen Sevillano reveló los planes que tiene ahora que se terminó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, de la que fue presentadora del 'After Show' junto a la humorista Vicky Berrío.

La creadora de contenido estuvo en gira de medios tras la culminación de La casa de los famosos Colombia 2025, del que fue ganadora de la primera temporada.

En entrevistas reveló que viajará con su familia y sus amigos para descansar y posteriormente se someterá a unas intervenciones para mejorar su apariencia física.

"Me voy a descansar con mi familia y mis amistades. Este mes me quiero operar las te***, me voy a hacer una reducción, a mí me gusta estar trozuda, pero a uno no solo le crece la nalga, a uno le crece todo y me quiero quitar dos costillitas, esas las estoy pensando todavía, pero sí quiero", señaló.