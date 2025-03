La presentadora del After Karen Sevillano recientemente les contó a sus seguidores un mal momento que pasó en medio de un viaje a la playa junto a algunos excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

La ganadora de La casa de los famosos Colombia se fue de viaje recientemente para las paradisíacas playas de San Andrés junto a su novio Neider García y varios excompañeros del reality del Canal RCN.

En medio de este viaje según contó la creadora de contenido en sus historias de Instagram vivió un incómodo momento con un hombre que departía en el mismo lugar en el que ellos estaban.

Karen Sevillano contó que una mujer se le acercó, a quien asociaron como la hija del hombre que posteriormente la incomodaría, para pedirle una foto con él, algo que ella no le puso problema y accedió en primer momento.

Al momento de acercársele al hombre, este la sorprendió al pedirle una foto 'bailando, algo que en principio le generó risa a la influenciadora.

“Me pidieron una foto y cuando me acerqué, el hombre me dijo que quería una foto bailando. Yo me reí porque, pues, la foto no se mueve, no entendía qué quería”.