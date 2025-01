Greeicy Rendón compartió en redes sociales un inesperado momento que vivió junto a su pequeño hijo Kai, producto de su relación con Mike Bahía, mientras se encontraban disfrutando de una tarde soleada en su casa. Y es que la mujer se encontraba cantando una canción cuando fue callada por el menor.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Hijo de Greeicy Rendón calló a la artista mientras cantaba y así reaccionó

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Greeicy Rendón compartió un corto audiovisual en el que captó el mundo exacto en el que su pequeño hijo Kai se cansó de su voz y le pidió que se callara; todo esto mientras la joven cantante improvisaba una canción para pedirle que no dañara su ropa.

Al ver que el menor le había manifestado que dejara de cantar, Greeicy Rendón se mostró sorprendida. Expresión que el pequeño tomó como una advertencia y salió a correr para evitar cualquier tipo de ‘regaño’. Ante esto, la artista no dudó en perseguir al menor mientras le manifestaba que ella no iba a dejar de cantar porque era algo que le gustaba mucho.

Artículos relacionados Greeicy Greeicy Rendón volvió a tener la figura de antes de ser mamá, así se ve

De esta manera, Greeicy tomó el momento con humor y decidió seguir a su hijo mientras le decía, entre risas: “¿Corre? Vení pa’ acá, a mí no me estés haciendo así. Que te quede bien claro que a mí me gusta, porque me gusta cantar y cantaré las veces que quiera, así no te guste a ti. Grosero”.



Internautas reaccionaron al video de Kai y Greeicy

El video generó todo tipo de comentarios entre los seguidores de la artista. Algunos destacaron la ternura de Kai y afirmaron que sería un privilegio tener a una mamá que cantara tan bonito. “Si Greeicy fuera mi mamá, yo le pediría que cantara todo el día”, comentó un fan.

Sin embargo, otros bromearon con la idea de que podría ser agotador escuchar a una cantante en casa todo el tiempo. “Pobre Kai, debe pensar que los conciertos son 24/7”, dijo otro usuario.

Lo cierto es que cada vez que Greeicy o Mike comparten un video de su hijo, las redes sociales estallan de ternura.