Juliana Calderón acusó a Sofía Avendaño de mentir

Sofía Avendaño se convirtió en una de las participantes que se habitará La casa de los famosos Colombia el próximo domingo 26 de enero junto a un selecto grupo de concursantes. Sin embargo, ya está dando de qué hablar, pues en una reciente entrevista aseguró que Yina Calderón la había agredido junto a su hermana Juliana, durante una fiesta, pero su versión fue desmentida hace pocas horas por una de las implicadas.

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre Juliana y Yina Calderón?

En una reciente entrevista con el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día Colombia’, Sofía Avendaño afirmó que la polémica influenciadora Yina Calderón la había agredido junto a su hermana durante la fiesta de cumpleaños de la DJ Marcela Reyes en el 2024, desmintiendo así el relato que las jóvenes brindaron en su momento a través de las redes sociales, en donde la acusaron a ella de iniciar todo el pleito.

“Yo nunca le voy a pegar a una mujer. Para mí, las mujeres se respetan”, comentó Sofía, negando así que ella hubiese sido la primera en provocar un enfrentamiento. “Me tiraron a Colombia encima. Recibí todo el odio del país solo por ser trans”, agregó.

Juliana Calderón se pronunció tras acusaciones de Sofía Avendaño en contra de su hermana

Días después de este suceso, Juliana Calderón, hermana de Yina y una de las implicadas en el polémico suceso, reapareció por medio de sus redes sociales para referirse a las recientes declaraciones de Sofía Avendaño en televisión nacional. "Si tu vas a mentir, asegúrate de acordarte de tus mentiras, porque de ahí radica que te descubran", sentenció.

Según comentó Juliana, el relato de Sofía no era cien por ciento real, pues tal y como ella lo mencionó, existía una declaración ante fiscalía en la que en ningún momento mencionó a Yina como la principal agresora.

"En el relato de Fiscalía ya no estoy con mi hermana golpeándote en el baño, sino que, abro comillas: ‘ahí en ese momento, alguien, no sé quién llamó a la hermana (Yina Calderón), la cual llegó en ese momento y me preguntó a mí qué estaba pasando. Yo le comenté que no, pues no sé, pregúntale a tu hermana, que fue la que me agredió’. O sea, ¿cómo así? Luego ¿no fue Yina y Juliana a agredirte directamente? Por lo menos, si vas a mentir, asegúrate de que las dos versiones coincidan”, manifestó Juliana.