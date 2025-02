El compromiso de Yeferson Cossio y Carolina Gómez se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales en San Valentín. Sin embargo, el anuncio no solo generó felicidad entre los seguidores del influencer, sino que también revivió el recuerdo de su larga relación con Jenn Muriel, su expareja, con quien estuvo más de 10 años.

Mientras la noticia del compromiso se viralizaba, muchos seguidores estaban atentos a la reacción de Jenn Muriel. Finalmente, la creadora de contenido rompió el silencio con una publicación en Instagram que sorprendió a todos: “me estoy enamorando demasiado”

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Jenn Muriel habló abiertamente sobre cómo se siente en esta nueva etapa de su vida.

“Hace días había querido hacer este video para contarles que me estoy enamorando demasiado y se puede decir que encontré el amor”, expresó al inicio del clip, generando curiosidad entre sus seguidores.

Sin embargo, la sorpresa llegó segundos después, cuando reveló que ella misma era el amor de su vida.

“Reconoce que eres suficiente, valiosa y completa. Estar soltera no es terrible. Amarte a ti misma es el amor más grande que puedes tener y además es para toda la vida”, concluyó en su emotivo mensaje.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta elegante y llena de madurez ante la noticia del compromiso de su expareja.

Mientras Jenn Muriel compartía su reflexión, Yeferson Cossio celebraba su compromiso con Carolina Gómez, su actual pareja.

El creador de contenido preparó una propuesta de matrimonio espectacular, alquilando una sala de cine privada y proyectando un emotivo mensaje en la gran pantalla.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores, Cossio compartió un álbum de fotos del momento especial, acompañado de la frase: "Ella dijo que sí, ¡Me les voy a casar! Te amo @carolinagomezec"

Carolina Gómez, por su parte, respondió con un tierno mensaje:

“Quiero pasar toda mi vida contigo, amor de mi vida. Estoy tan feliz de que la vida me permita vivir esto con la persona que amo, con la persona que me da paz, con la persona que quiero ver siempre al despertarme”, expresó la influencer.

El compromiso fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, aunque no estuvo exento de controversia.

La publicación de Cossio generó un torbellino de comentarios en redes sociales, con muchos internautas recordando a Jenn Muriel.

Algunos mensajes fueron contundentes: “Me acordé de Jenn”, “No sean la mujer del proceso” y “Los hombres sí se quieren casar, pero no con la del proceso”.

Esta última frase hizo eco en muchas mujeres, ya que hace referencia a la idea de que algunos hombres evitan el compromiso con la persona que estuvo a su lado en los momentos más difíciles, para luego casarse con alguien más.

Ante la avalancha de menciones sobre su expareja, Yeferson Cossio reaccionó pidiendo que dejaran a Jenn Muriel en paz.

“¿A ustedes no les da vergüenza? Se acuerdan más ustedes de mi ex que yo mismo. Si la admiran tanto, ¿por qué no la dejan quieta?”, expresó el creador de contenido en sus redes.