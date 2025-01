El futbolista James Rodríguez se ha apoderado de las tendencias digitales desde el pasado 13 de enero cuando se hizo oficial su llegada al fútbol mexicano para la campaña del 2025.

La llegada del mejor jugador de la Copa América 2024 al fútbol mexicano ha provocado toda una ola mediática, esto por la trayectoria del futbolista y por su calidad de juego.

Las portadas de todos los diarios y portales deportivos en México las encabeza el futbolista cafetero, quien sorprendió a todos con su decisión de irse al fútbol 'Azteca' tras una su paso por el Rayo Vallecano de España.

Muestra de lo que ha provocado la llegada de James Rodríguez a México es la venta de camisetas del Club León con el dorsal y nombre del jugador colombiano.

La camiseta del '10' de la Selección Colombia es la más vendida del equipo y hasta la página oficial de venta de esta se ha colapsado.

James Rodríguez quiere romper la maldición del '10' en el Club León de México

La camiseta del futbolista colombiano no es nada económica, ya que está según la página oficial del club cuesta 105 dólares, lo que en pesos colombianos son aproximadamente 450.000 pesos.

Hasta el momento la marca patrocinadora de la camiseta del club mexicano no cuenta con sede en Colombia, por lo que no es posible comprar la nueva camiseta de James en el país cafetero, no obstante, queda la opción de importarla.

Un dato curioso es que el jugador colombiano tiene el reto de romper la 'maldición del 10' que según el programa 'Fútbol Total' persigue a los últimos jugadores que vistieron este dorsal en el Club León.