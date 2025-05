La cantante y actriz Selena Gomez y su prometido el productor musical Benny Blanco se han convertido en tendencia en redes sociales tras la posible confirmación de que esperan su primer hijo. El rumor comenzó cuando el cantante de reguetón J Balvin reveló inesperadamente la noticia durante una entrevista, desatando revuelo entre los fans.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri sufrió accidente previo a ingresar a La casa de los famosos, ¿qué le pasó?

¿Qué dijo exactamente J Balvin sobre Selena Gomez y Benny Blanco?

El intérprete de "Azul" se encontraba en entrevista con E-News cuando respondió a una pregunta del periodista sobre qué regalo de bodas le daría a Selena Gomez y a su prometido, con los que mantiene una estrecha amistad.

Sin dudarlo, el reguetonero paisa declaró: "Les daría un regalo para su bebé". Su respuesta tomó por sorpresa a la entrevistadora, quien de inmediato le preguntó qué tan cierta era esa afirmación. Con una sonrisa, él respondió que lo decía porque puede ver el futuro.

Las declaraciones del ganador de cinco Latin Grammys se viralizaron rápidamente en redes sociales, despertando la emoción de numerosos fans que esperan que la noticia sea cierta.

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024. (Foto: Getty Images vía AFP/ Amy Sussman)

¿Qué han dicho Selena Gomez y Benny Blanco sobre el rumor de J Balvin?

Hasta ahora, ni la exestrella de Disney ni su equipo -incluido su pareja, Benny Blanco-han hecho comentarios respecto a las declaraciones de J Balvin. La cantante ha estado centrada en su salud mental y en varios proyectos profesionales.

No obstante, las palabras del artista colombiano, quien en 2019 colaboró con la pareja en el tema 'I Can't Get Enough', siguen generando incertidumbre.

Artículos relacionados La casa de los famosos Integrante de La casa de los famosos hizo inesperado anuncio: ¿bebé en camino?

¿Cómo se conocieron Selena Gomez y Benny Blanco?

La pareja se conoció mientras trabajaban juntos en producciones musicales como 'Same Old Love' y 'Kill 'Em with Kindness', temas del álbum Revival de Selena Gomez.

Sin embargo, su relación dio un giro tiempo después, cuando Benny Blanco reveló que fue Selena quien lo invitó a cenar. Aunque en un principio él pensó que se trataba de una salida entre amigos, días más tarde se dieron su primer beso. Finalmente, en diciembre de 2023, confirmaron públicamente su relación.

Artículos relacionados Karol G Karol G estrenó videoclip de "Latina Foreva" y así reaccionaron los internautas

¿Cuándo llegó la línea de cosméticos de Selena Gómez a Colombia?

Vale la pena recordar que Rare Beauty, la marca de maquillaje de Selena Gomez, llegó a Colombia el pasado 27 de marzo de 2025. Sus productos están disponibles desde el 5 de abril en tiendas físicas del país a través de Blush Bar, una reconocida cadena especializada en belleza.

La propia protagonista de 'Emilia Pérez' fue quien anunció la noticia a sus seguidores mediante un video promocional publicado en sus redes sociales.