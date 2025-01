La casa de los famosos Colombia 2025 es el reality que todos están esperando. Entre lo más nuevo, se reveló la fecha oficial del estreno de la producción en el Canal RCN, la cual es el próximo domingo 26 de enero.

Mientras llega el día en el que se abren las puertas de la casa, que es vigilada en todo momento por decenas de cámaras, todavía faltan revelaciones de varios habitantes. En efecto, se dio a conocer que dos simpáticos hombres van a estar en el reality: 'El negro' Salas y José Rodríguez.

Cada revelación ha hecho que en redes sociales se produzca toda una conversación, pues es preciso detallar que usualmente La casa de los famosos Colombia es tendencia digital.

En ese orden de ideas, recientemente, apareció hablando sobre el formato de convivencia el reconocido influencer caleño Armando Ortiz Vera, más conocido en las plataformas de interacción social como El Mindo.

Resulta que El Mindo activó la caja de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram y uno de sus seguidores le preguntó sobre la posibilidad de que él ingrese a La casa de los famosos Colombia 2025.

Como en La casa de famosos van a estar reconocidos influenciadores, entre ellos La Liendra, La Jesuu o Emiro Navarro, hay quienes deseaban saber sobre El Mindo.

Pues bien, con su cómica manera de comunicar las cosas, El Mindo reveló que no fue invitado para participar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

"Estoy vibrando distinto, tengo nuevos proyectos y la verdad no me invitaron... Si me invitan, parce, es que saben qué, yo soy muy malo con una vaina... La verdad la convivencia con la pareja es de mutuo acuerdo y uno la conoce, imagínese uno con gente que no conoce... Ahorita mínimo acepto la tercera temporada", expresó El Mindo.