Altafulla sorprendió a Karina García al entregarle un objeto que se llevó de La casa de los famosos Colombia luego de retomar su vida real tras el afamado reality del que salió victorioso.

¿Qué objeto se llevó Altafulla de La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Altafulla y Karina García en lo que parece ser la habitación de un hotel. Allí, el cantante le muestra a la influenciadora una bolsa negra de la que saca varios objetos que se llevó de La casa de los famosos Colombia, pensando únicamente en ella.

Nadie lo notó, pero Altafulla salió de La casa con esto de La casa de los famosos… ¡y era para Karina! (Foto Canal RCN).

Altafulla aprovechó que fue el último en abandonar la casa más famosa del país tras convertirse en el ganador para llevarse los pósters que aparecían en las placas de eliminación del programa.

Al ver las fotografías, Karina García se emocionó, y no dudó en abrazarlo y besarlo. Este gesto no solo sorprendió a Karina, sino que también conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudir la atención al detalle y el cariño de Altafulla.

Sin duda, un recuerdo que quedará grabado tanto fuera como dentro de la casa más famosa del país.

¿Amigos de Altafulla aprobaron a Karina García como pareja de Altafulla?

Además del inesperado momento que fue presenciado además por amigos cercarnos a Altafulla, la pareja recordó el momento del congelado en el que uno de ellos ingresó a La casa de los famosos Colombia y causó inestabilidad, sin querer, en su relación.

Así reaccionaron los amigos de Altafulla al conocer a Karina García. (Foto Canal RCN).

Y es que Karina García se refirió a Pugliato, al decir que Altafulla le había dado referencias sobre él que ella consideraba que no eran ciertas. Ocasionando asombro en el influenciador, quien le mencionó que ella le caía super bien.

Súper aprobada, me caes súper bien, mencionó Pugliato

Incluso otra amiga de Altafulla les comentó que una vez el cantante ingresó a La casa de los famosos Colombia supo que él iba a terminar en una relación con Karina García.

Con bromas, recuerdos y gestos de aprobación, todo indica que Karina ya tiene el visto bueno del círculo más cercano de Altafulla.