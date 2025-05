Epa Colombia reveló por qué Yina Calderón no le caía bien

La empresaria Epa Colombia confesó por qué antes de ser amiga de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón le caía tan mal.

En entrevista con 'Buen Día, Colombia', donde Epa Colombia le contó a Yina Calderón que se encontraba en la cárcel por su caso con Transmilenio, confesó cómo se llevaban antes de ser grandes amigas.

Según confesó, la influenciadora arremetía en su contra en varias ocasiones criticándola no solo a ella, sino a su empresa y su equipo de trabajo.

"Yo antes pelaba mucho con Yina porque era muy grosera, le gustaba crear mucha polémica y como atacar demasiado, pero ella le paró cuando quedé embarazada y me dijo 'seamos amigas y creemos contenido', entonces me buscó, me invitó a almorzar y yo le dije 'pues bueno' (...) pero ella no me quería", señaló.